Junge Burschen flüchten vor Wertinger Polizei

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung der Polizeistation Wertingen, wie ein Motorroller, der mit zwei Personen besetzt war, von dem Gelände einer Tankstelle an der Gottmannshofer Straße ausfuhr. Am Motorroller war kein Kennzeichen angebracht, daraufhin wollte die Streifenbesatzung den Roller kontrollieren.

Der junge Mann wurde den Erziehungsberechtigten übergeben

Stattdessen flüchtete der Fahrer und sein Sozius sprang ab. Der 16-Jährige konnte schließlich durch die Beamten aufgegriffen und einem Erziehungsberechtigten übergeben werden. Durch weitere Ermittlungen konnte schließlich auch der 16-jährige Fahrer des Motorrollers festgestellt werden. Er war vor der Kontrolle geflüchtet, da sein Motorroller nicht angemeldet und versichert war, zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so teilt es die Polizei mit. (pol)

