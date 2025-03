Ladendieb entwischt in Wertingen: Polizei sucht Zeugen

Zu einem Ladendiebstahl ist es am Montag in Wertingen gekommen. Der bisher unbekannte Dieb flüchtete. Etwa zwischen 15.50 und 16 Uhr befand sich der unbekannte Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße. Er entwendete eine schwarz-grün-weiße Jacke der Marke Wellensteyn. Der Wert der Jacke liegt in einem unteren dreistelligen Bereich. Der Unbekannte flüchtete nach dem Diebstahl in eine unbekannte Richtung.

Zeugen beschrieben den Mann wie folgt: circa 180 Zentimeter groß, etwa 50 bis 60 Jahre alt, graue Haare, grauer Bart, dunkel gekleidet mit dunkelblauer oder schwarzer Steppjacke. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen Ladendiebstahls und bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)