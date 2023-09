Landtagswahl: Sie sorgen bei unserem Forum in Wertingen für den richtigen Ton

Sechs Kandidaten aus der Region stehen am Donnerstag bei der Podiumsdiskussion unserer Zeitung in Wertingen auf der Bühne. Die Begleitmusik kommt von Profis.

Wir gehen fest davon aus, dass die Kandidaten und Moderatoren beim Forum unserer Zeitung am Donnerstagabend in der Wertinger Stadthalle immer den richtigen Ton treffen. Bei einigen Akteuren, die bei der Podiumsdiskussion mit von der Partie sind, kann man sich da hundertprozentig sicher sein. Für die Einstimmung und die Begleitmusik bei der Debatte zur Landtagswahl sorgen nämlich absolute Profis: Die Gruppe Vierklang der Musikschule Wertingen wird die Besucher und Besucherinnen vor dem Start, in der Pause und am Ende des Forums unterhalten, zu dem die Donau Zeitung, die Wertinger Zeitung und der Augsburger Landbote einladen.

Das Ensemble Vierklang bilden Sabrina Steinle, Manfred-Andreas Lipp (beide Klarinette), Stefanie Saule (Akkordeon) und Rudolf Heinle (Kontrabass). Sie werden die Podiumsdiskussion um 19 Uhr mit einem kräftigen Tusch eröffnen und auch schon vor dem Start des Forums ab 18.45 Uhr aufspielen. Der städtische Musikdirektor im Ruhestand, Manfred-Andreas Lipp, freut sich bereits auf den Auftritt. "Das wird bestimmt interessant", sagt der Wertinger. Vielleicht werde man mit dem "Klarinettenmuckl" Schwung in die Stadthalle bringen. Bei Tanzmusik, Polka und Walzer dürfte demnach für eine lockere Atmosphäre gesorgt sein. Denn grundsätzlich ist diese Landtagswahl am 8. Oktober in der Region so spannend wie noch nie.

Die Podiumsdiskussion zur Landtagswahl wird auch live gestreamt

Nicht nur auf bayerischer Ebene gibt es seit Wochen einen heißen Wahlkampf. Auch die zwölf Kandidaten, die in unserem Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen um die Erststimme werben, geben alles. Die historische Dimension: Es wird nach fast dreieinhalb Jahrzehnten einen neuen direkt gewählten Stimmkreisabgeordneten geben. Der Höchstädter Georg Winter ( CSU), der seit 33 Jahren im Landtag sitzt, tritt dieses Mal nicht mehr an.

Um den Wählerinnen und Wählern eine Entscheidungshilfe zu bieten, hat unsere Zeitung diese Podiumsdiskussion organisiert. Sie wird als Livestream im Internet übertragen. Auf dem Podium werden die Kandidaten der derzeit im Landtag vertretenen Parteien sitzen.

Die Wertinger Stadthalle wird um 18 Uhr für Besucher und Besucherinnen geöffnet. Um 19 Uhr startet die Podiumsdiskussion. (bv)

