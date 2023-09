Laterne an Schule in Wertingen beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Wochenende eine Laterne auf dem Schulgelände in Wertingen beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Unbekannte Personen haben am Wochenende eine Laterne auf dem Gelände einer Schule in der Zusmarshauser Straße in Wertingen mutwillig beschädigt. Laut der Polizei passierte der Vorfall zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntag 10.30 Uhr. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon: 08272/99510. (AZ)