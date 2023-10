Wertingen/Lauingen

18:00 Uhr

Wird der Grabstein im Landkreis Dillingen zum Auslaufmodell?

Plus Vor Allerheiligen herrscht bei vielen Steinmetzen Hochbetrieb. Doch wie läuft das Geschäft mit den Grabsteinen? Nachgefragt bei zwei Betrieben aus Lauingen und Wertingen.

Erd- oder Feuerbestattung? Beisetzung am Friedhof oder doch lieber ein Waldgrab? Große Trauerfeier oder Abschiednehmen im kleinen Kreis? Wenn Angehörige versterben, gibt es viele Entscheidungen zu treffen. Seit Jahren zeichnet sich dabei ein Trend weg von der klassischen Erdbestattung und hin zur Einäscherung ab. Das hat auch Auswirkungen auf die Arbeit von Steinmetzen. Wie etwa Jutta Schmid vom gleichnamigen Steinmetzbetrieb in Lauingen unserer Redaktion sagt, werde das klassische Familiengrab immer weniger nachgefragt. Auch der Steinmetzmeister Ulrich Kempter aus Wertingen berichtet von Veränderungen in seiner Branche. Anlass zur Frage: Wie geht es Steinmetzbetrieben in der Region?

Hier mal eine Zahl: 22 Prozent. So groß war laut einer Erhebung der Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen im vergangenen Jahr in Deutschland der Anteil an klassischen Erdbestattungen. In anderen Worten: Nur gut jeder fünfte Verstorbene ist 2022 ganz klassisch in einem Sarg beerdigt worden. Vor zehn Jahren waren es noch 36 Prozent, also gut jeder Dritte.

