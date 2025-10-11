Lions-Clubs Dillingen und Bondeno feiern „Zehnjähriges“

Dillingen und die in der Emilia-Romagna gelegene italienische Stadt Bondeno verbindet nicht nur die Städtepartnerschaft, auch die Lions-Clubs beider Städte sind seit nun zehn Jahre freundschaftlich verbunden. Dieses Jubiläum wurde in Bondeno gemeinsam gefeiert.

Die Partnerschaft beider Clubs bewies sich in den vergangenen Jahren in regelmäßigen freundschaftlichen Treffen, vor allem aber in gegenseitiger Unterstützung in Notfällen. So halfen die Dillinger Lions der Gemeinde Bondeno nach dem Erdbeben im Jahr 2012. Und als der Landkreis Dillingen im Juni 2024 von dem schweren Hochwasser betroffen war, sprang der Lions-Club Bondeno mit einer großzügigen Spende zur Seite, die zur Beseitigung der Flutschäden in den Werkstätten der Lebenshilfe in Wertingen eingesetzt worden ist.

Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums der Partnerschaft lud der Lions-Club Bondeno am ersten Oktoberwochenende die Dillinger Lions zu einem Festabend in das Kulturzentrum der Stadt ein, benannt nach ihrer Partnerstadt „Centro Dillingen an der Donau“. In Anwesenheit der Mitglieder des dortigen Lions-Clubs und einer 28-köpfigen Delegation aus Dillingen gaben beide Präsidenten einen Rückblick auf die vergangenen Jahre und betonten vor allem die gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Als Höhepunkt überreichte der aktuelle Präsident der Dillinger Lions, Manuel Stöckle, eine Fahne mit den Wappen der Lions sowie der beiden Städte zur Erinnerung an das zehnjährige Bestehen der Partnerschaft.

