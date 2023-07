Mann in Wertingen bei Unfall verletzt

An der Einmündung Staatsstraße Donauwörther Straße und Staatstraße 2033 passierten schon einige Unfälle.

Ein 40-jähriger Führer eines Sattelzuggespanns befuhr am Donnerstag laut Polizeibericht gegen 9.15 Uhr die Donauwörther Straße in Wertingen stadteinwärts in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2033 bog er nach rechts ab und nahm einem aus Richtung Bliensbach kommenden 48-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Es kam zur Kollision zwischen Pkw und Sattelauflieger. Der 48-Jährige musste mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Wertingen gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 30.000 Euro. (AZ)