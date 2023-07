Mann stürzt von Leiter und verletzt sich am Kopf. Er musste mit dem Rettungshubschrauber nach Augsburg gebracht werden.

Ein 35-Jähriger aus dem Kreis Donau-Ries stürzte am Donnerstag gegen 14.20 Uhr während Fensterbauarbeiten an einem Einfamilienhaus im Peter-Dörfler-Weg in Wertingen aus etwa drei Metern aus bisher unbekannter Ursache von seiner Leiter. Er wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma mit einem Rettungshubschrauber in ein Augsburger Universitätsklinikum geflogen. Lebensgefahr bestand für den Mann nicht, ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. (AZ)