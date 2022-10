Mann wird an Wertinger Tankstelle von eigenem Auto überrollt

Der 90-Jährige löste die Handbremse, um besser an den Tankschlauch zu gelangen. Dann passierte das Unglück.

Ein 90-jähriger Autofahrer wollte an einer Tankstelle an der Gottmannshofer Straße in Wertingen tanken. Nachdem er jedoch zu weit vom Schlauch entfernt parkte, löste er die Handbremse von seinem Pkw, um ihn zu verschieben. Dabei geriet das Auto ins Rollen und stieß mit der geöffneten Fahrertüre gegen einen seitlich danebenstehenden Pkw.

Mann musste ins Krankenhaus

Dessen Fahrer wollte ebenfalls noch den 90-Jährigen dabei helfen, den Pkw zu stoppen. Beidem Versuch stolperte der 90-Jährige und fiel zu Boden. Das überrollte dabei den Arm des Besitzers, bevor er zum Stehen kam.

Der 90-Jährige musste zur weiteren Behandlung ins örtliche Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Pkws entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag. (AZ)

