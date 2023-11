Wertingen

vor 21 Min.

Masken, Musik und Mode: Bei der Wertinger Nacht ist viel geboten

Bunte Masken gibt es beim Start der Wertinger Nacht am Freitagabend zu sehen. Die Kinder ziehen durch die Straße und einige von ihnen treten auf der Showbühne am Marktplatz auf.

Plus Am Freitagabend dreht sich in der Wertinger Innenstadt alles um das Thema Musical. Die Gäste können bummeln, schlemmen und ein vielfältiges Programm genießen.

Von Elli Höchstätter Artikel anhören Shape

So abwechslungsreich kann ein Einkaufsbummel sein. Bei der Wertinger Nacht am Freitagabend haben die Geschäfte in der Innenstadt bis 23 Uhr geöffnet. Daneben haben die vielen Besucher und Besucherinnen, die in die Stadt strömen, die Qual der Wahl.

Bei dem Event, das unter dem Motto „Musical“ steht, gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, angefangen von Konzerten, Ausstellungen bis zu einer Aufführung mit Tänzerinnen in High Heels.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen