Motorradfahrer stürzt bei Wertingen und verletzt sich

Es kommt zum Unfall, weil eine Autofahrerin vor ihm abbremsen muss.

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Ostermontag gegen 18.30 Uhr in Wertingen ereignete, zog sich ein 40-jähriger Kraftradfahrer leichte Verletzungen zu. Der Motorradfahrer war auf der Staatsstraße 2027 in Richtung Staatsstraße 2033 unterwegs. Er fuhr auf den vorausfahrenden Pkw einer 57-Jährigen auf, als diese verkehrsbedingt abbremsen musste.

Schmerzen an Knie und Arm

Der 40-Jährige stürzte von seiner Maschine und klagte über Schmerzen an Knie und Arm. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Unfallschaden von mehreren Tausend Euro. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)