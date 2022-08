Motorradfahrerin stürzt in Wertingen und verletzt sich

Eine 32-Jährige rutscht mit ihrem Motorrad auf regennasser Straße aus.

Nach dem Regenschauer am Montagabend gegen 19.45 Uhr ist eine 32-jährige Motorradfahrerin auf regennasser Fahrbahn am Kreisverkehr auf Höhe Wertingen an der Staatsstraße 2027 gestürzt.

Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und musste im örtlichen Krankenhausbehandelt werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro. (AZ)

