Motorsäge samt Benzin aus Garage gestohlen

Am hellichten Tag greift ein dreister Dieb in der Zusamstadt zu.

Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr in der Augsburger Straße in Wertingen, aus einer offenstehenden Garage eine Motorsäge von Stihl sowie einen Fünf-Liter-Benzinkanister und Motoröl im Wert von 220 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/9951-0. (AZ)