Musik französischer Komponisten zur Wertinger Sonntagsmatinée

Zu einem festen Bestandteil im Wertinger Kulturleben sind inzwischen die Wertinger Sonntagsmatinéen geworden. Bereits seit einem Jahr veranstaltet die Charlotte und Hermann Buhl Stiftung diese kulturellen und kulinarischen Ereignisse. Am letzten Sonntag im Oktober war es wieder so weit. „Jeux d’enfants – Bilder aus der Kindheit“ für Klavier vierhändig standen auf dem Programm. Besonders erfreut zeigte sich das Stifterehepaar Charlotte und Hermann Buhl darüber, dass zahlreiche junge Künstler aus der Musikschule Wertingen und einer privaten Anbieterin der Einladung zum Konzert gefolgt sind.

Wertinger Sonntagsmatinée im Oktober mit französischem Charakter

Als Künstler konnten die beiden Augsburger Pianistinnen Stephanie Knauer und Sabine Süß gewonnen werden. Informativ führten die Musikerinnen durchs Programm. So erfuhren die zahlreichen Konzertbesucher im ausverkauften Festsaal des Wertinger Schlosses Wissenswertes zu den einzelnen Komponisten sowie zur Entstehungsgeschichte der dargebotenen Werke. So entstand Gabriel Faurés „Dolly Suite“ als Geschenk an die Tochter einer befreundeten Musikerin. Beim Werk „Ma Mère L’Oye“ ist förmlich zu spüren, dass Maurice Ravel im Herzen immer ein Kind geblieben war. Natürlich durften auch Auszüge aus Camille Saint-Saëns „Karneval der Tiere“ im Programm nicht fehlen. Abgerundet wurde die Konzertstunde mit Werken von Claude Debussy, George Bizets und Cecile Chaminade.

Gefühlvoll, emotionsgeladen und aufeinander abgestimmt musizierten die Künstlerinnen. Langanhaltender Applaus und Blumen für die Pianistinnen waren Lohn für die eindrucksvolle Leistung. Nach dem Konzert ging es für einen Teil der Gäste noch zum Mittagsmenü in die Wertinger Schmankerlstube.

Im Dezember folgen weihnachtliche Klänge

Die nächste Wertinger Sonntagsmatinée findet am Sonntag, 22. Dezember, um 10.30 Uhr im Festsaal des Wertinger Schlosses statt. Das Konzert steht unter dem Motto „Christmas Around The World“. Tickets für 19 Euro nur fürs Konzert oder 49 Euro für Konzert und anschließendes Mittagsmenü in der Schmankerlstube Wertingen gibt es in der Buchhandlung Gerblinger, im Büro der Musikschule Wertingen, im Büro der Buhl Stiftung oder telefonisch unter der Nummer 01715337775. (AZ)