Wertingen

26.01.2024

Nach fast 30 Jahren: Wertingens Zuchtleiter Wiedenmann geht

Plus Friedrich Wiedenmann, der weit über die Grenzen der Region bekannte Zuchtleiter, hat aufgehört. Er blickt auf ereignisreiche Jahre und die Fusion zu Rivergen zurück.

Von Günter Stauch

Friedrich Wiedenmann zog es eigentlich immer in den Stall. Ob schon als kleinen Bub im elterlichen Betrieb in Röfingen (Landkreis Günzburg), einem klassischen schwäbischen Anwesen mit Haus und allen bäuerlichen Bereichen unter einem großen Dach. Oder in den Praktika bei seinem Studium der Landwirtschaft an der renommierten Technischen Universität München-Weihenstephan, bei der Arbeit an verschiedenen Ämtern und im zuständigen Staatsministerium, und ganz besonders in der Schwabenhalle von Wertingen. Dabei geht es um ein im Jahr 2004 entstandenes Zucht- und Vermarktungszentrum mit einem 70 Meter langen Stalltrakt, das stets einen penibel sauberen, aufgeräumten Eindruck vermittelt. Und mit überregionaler Bedeutung glänzt: Das Einzugsgebiet fällt riesig aus und besteht aus sechs Landkreisen: Donau-Ries, Dillingen, Augsburg, Aichach-Friedberg, Günzburg, Neu-Ulm sowie Teile des Allgäus. Allein der Auktionsring des an der Straße nach Laugna liegenden, auffälligen Gebäudes umfasst wie eine mächtige Arena rund 600 Quadratmeter für die schönsten und besten Tiere am Markt. Und mittendrin stand der stolze Zuchtleiter, der nach drei für ihn aufregenden Jahrzehnten an der Zusam jetzt aufgehört hat.

Zuchtleiter Friedrich Wiedenmann aus Wertingen hat aufgehört

„Diese Jahre hier stellen für mich beruflich einen alles überragenden Zeitraum dar“, blickt der Mann, der Branchenkennern zufolge lange die Rinderzucht in Nord- und Mittelschwaben prägte, stolz auf die zahlreichen Erfolge seiner Arbeit zurück. Dies ließ der 64 Jahre alte Wahl-Wertinger in seinem persönlich letzten und zugleich ersten Jahresbericht für den neu gegründeten Verein „Rivergen“ mitschwingen. Die Organisation entstand im vergangenen Herbst aus einer Fusion zwischen dem Zuchtverband für das schwäbische Fleckvieh Wertingen (SFZ) und dem Besamungsverein Nordschwaben in Höchstädt. Der etwas angelsächsisch anmutende Begriff umfasst aber die wichtigsten Bestandteile des neu gebildeten Zusammenschlusses wie Rinder, Vermarktung und Genetik. „Das englische 'River' könnte durchaus dafür stehen, dass in der Tierzucht alles im Fluss ist“, schmunzelt der langjährige Landwirtschaftsdirektor, der sich für diese Verbindung immer starkgemacht hatte. Nach dem langen „zweigleisigen“ Fahren zweier kräftiger wie innovativer Player im Zuchtgeschäft sollte nun zusammenwachsen, was zusammengehört: „Es geht um die Idee einer Rinderzucht- und Besamungsorganisation in Nord- und Mittelschwaben mit all ihren Synergieeffekten in der Zucht, der Besamung, der Vermarktung und der Standortsicherung“, fasste Wiedenmann einmal die Motive für ein künftiges Miteinander zusammen.

