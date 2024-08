Nachgefragt bei den Derby-Trainern von Wertingen und Gundelfingen

Während für die Fußballer des TSV Wertingen in den vergangenen Jahren Landkreisderbys an der Tagesordnung waren – allein in der zurückliegenden Meistersaison ging es in der Bezirksliga Nord gegen die SSV Glött und die U 23 des FC Gundelfingen –, kommen solche Lokalduelle für die Gundelfinger nur alle Jubeljahre mal vor. Letztmals war dies in der Saison 2007/08 der Fall, damals forderte die SSV Höchstädt den FCG in der Bezirksoberliga. Nun haben Wertingens Trainer Tjark Dannemann und FCG-Coach Thomas Rudolph die Aufgabe, ihre Schützlinge auf das besondere Ereignis am Freitag (19 Uhr) vorzubereiten. Im Vorfeld standen beide Rede und Antwort.

Herr Dannemann, sind Sie schon im Derbyfieber?

Dannemann: Persönlich eher weniger, weil ich neu in Wertingen bin und mit dem FC Gundelfingen bislang nur ganz wenige Berührungspunkte hatte. Mit dem TSV Rain bin ich vergangene Bayernliga-Saison zum ersten und einzigen Mal auf Gundelfingen getroffen. In der Kabine ist das natürlich anders, es sind ja doch einige ehemalige FCG-Kicker in unseren Reihen. Die reden darüber – und im Umfeld ist die Bedeutung sehr zu spüren. Weit über den Fußballplatz hinaus, da wird bei meinen Spielern und deren Eltern auch am Arbeitsplatz schon viel diskutiert. Ein Derby auf dem Niveau elektrisiert und polarisiert die Leute eben.

Und wie schaut es bei Ihnen aus, Herr Rudolph?

Rudolph: Ob in der Kabine viel gesprochen wird, kann ich so gar nicht sagen. Wir Trainer haben unseren eigenen Raum. Aber natürlich fiebern die Spieler darauf hin. Ich weiß, was Derbys bedeuten, ich habe das ja selbst oft genug mitgemacht. Wobei ich zum TSV Wertingen keinerlei Beziehung habe, in Pflichtspielen bin ich noch nie auf den TSV getroffen. Ich weiß nur von meinem Heimatverein TSV Dinkelscherben, dass in den Spielen gegen die Wertinger immer viel Brisanz gesteckt hat.

Neun Punkte aus acht Wertinger Spielen

Wertingen hat in acht Spielen neun Punkte gesammelt. Sind Sie damit zufrieden?

Dannemann: Für eine echte Zwischenbilanz ist es vielleicht noch etwas zu früh. Was aber positiv ist: Nach einer doch sehr schwierigen Vorbereitung, in der wir uns nicht einspielen konnten, haben wir gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind. Natürlich wäre der eine oder andere Punkt noch drin gewesen, insbesondere in den Spielen gegen den FC Ehekirchen (1:3) und VfB Durach (0:3) mussten wir etwas Lehrgeld zahlen. Trotzdem liegen wir als Elfter über dem Strich. Das ist unser Ziel, für uns zählt nur der Klassenerhalt.

Auf den FC Gundelfingen mit Chefcoach Thomas Rudolph (links) und Spielertrainer Simon Schröttle steht nach 16 Jahren mal wieder ein Landkreis-Derby an.

Der FC Gundelfingen wird von der Konkurrenz als der große Titelfavorit gehandelt. Wie fällt Ihr Zwischenfazit aus, Herr Rudolph?

Rudolph: Auch bei uns war die Vorbereitung sehr holprig, der Start war für mich und meinen Trainerkollegen Simon Schröttle alles andere als einfach. Insofern sind wir mit dem zweiten Platz durchaus zufrieden. Wir sehen uns auch nicht als den ganz großen Favoriten. Die 15 Punkte sind zum jetzigen Zeitpunkt okay, wobei es mir wie meinem Kollegen Dannemann geht. Es gab zwei, drei Spiele, in denen für uns mehr drin war.

Am Wochenende endet die Transferperiode, danach können nur noch in bestimmten Ausnahmefälle neue Spieler zum Kader stoßen. Gibt es für das Derby noch personelle Überraschungen?

Dannemann: Da müsste schon viel passieren, damit wir noch einen Neuzugang präsentieren könnten. Wobei wir im Angriff durchaus etwas Bedarf hätten, den Abgang von Torjäger David Spizert zum Bayernligisten FC Memmingen konnten wir noch nicht vollständig auffangen. Andererseits können sich nun andere Spieler aufdrängen.

Im Gundelfinger Sturm besteht Bedarf

Rudolph: Bei uns sind die Personalplanungen im Prinzip abgeschlossen, zu Wochenbeginn ist ja noch Nico Frisch hinzugestoßen. Der hat vergangene Saison beim SpVgg Ansbach gekickt und kam auf einige Regionalliga-Einsätze. Im Training hat er einen guten Eindruck hinterlassen und wird am Freitag voraussichtlich im Kader stehen. Allerdings ist Frisch ein weiterer Mittelfeldspieler, im Sturm hätten wir größeren Nachbesserungsbedarf gehabt. Deshalb müssen wir schauen, wie wir das in den kommenden Monaten lösen.

Sie haben beide schon höherklassig gekickt, aktuell sind sie nur Trainer. Juckt es nicht in den Füßen?

Dannemann: Ich wurde im Februar operiert, der Heilungsverlauf zieht sich noch etwas. Vor der Winterpause werde ich wohl nicht auf dem Platz stehen können.

Rudolph: Natürlich macht es noch Spaß, wenn ich selbst mitspielen kann. Das habe ich gemerkt, als ich wegen der Personalnot noch einmal aufgelaufen bin. Ich habe mich aber grundsätzlich entschieden, dass ich in Gundelfingen nur Trainer sein möchte.

Zurück zum Derby: Wie lautet Ihr Tipp?

Dannemann: Beim Tippen liege ich oft schwer daneben, deshalb will ich mich erst gar nicht auf ein Ergebnis festlegen. Klar ist, dass wir seit drei Spielen ungeschlagen sind und gegen den Favorit Gundelfingen weiter punkten wollen.

Rudolph: Natürlich wollen wir gewinnen, diesen Anspruch haben wir schon. Aber nicht, weil es gegen Wertingen geht, das ist immer so. Wobei die Wertinger ein sehr unangenehmer Gegner sein können, deshalb werden wir schon mehr als die Normalform bringen müssen, dann bin ich optimistisch.