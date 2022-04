Neuer Leiter für das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen

Es gibt einen neuen Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen. Reinhard Bader fängt ab dem 1. Mai an.

Neuer Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen wird zum 1. Mai Landwirtschaftsdirektor Reinhard Bader. Das hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber entschieden. Der 59-jährige Bader tritt die Nachfolge vom leitendem Landwirtschaftsdirektor Manfred Faber an, der Ende April in den Ruhestand geht. Stellvertretender Behördenchef und Leiter des Bereichs Forsten bleibt Forstdirektor Marc Koch.

Reinhard Bader, der im schwäbischen Günzburg geboren ist, studierte Agrarwissenschaften an der Technischen Universität München, wo er 1991 am Institut für Ernährungsphysiologie promovierte. Nach dem erfolgreich absolvierten Referendariat mit dem Schwerpunkt Tierische Erzeugung trat Bader 1993 seine erste Stelle am Amt für Landwirtschaft in Mindelheim an. Er war dort Berater für Rinderhaltung und Lehrkraft an der Landwirtschaftsschule. 1998 kam er mit den gleichen Aufgaben ans damalige Amt für Landwirtschaft Krumbach-Weißenhorn, im Jahr 2005 wechselte er dort in die Abteilung Förderung.

2008 wurde er zum Abteilungsleiter ernannt, ab2019 leitete er die Abteilung Bildung und Beratung. Im Juli 2021 ist Bader zum stellvertretenden Behördenleiter und Bereichsleiter Landwirtschaft am AELF Krumbach-Mindelheim sowie zum Leiter der Landwirtschaftsschulen bestellt worden. (pm)