Neuer Pressesprecher am Landwirtschaftsamt in Wertingen

Im Zuge der Neuausrichtung der bayerischen Landwirtschaftsverwaltung wurde an den 32 Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten jeweils eine Stabsstelle für Presse und Kommunikation eingerichtet. Das AELF Nördlingen – Wertingen hat nun die neu geschaffene Stelle mit dem Agrarjournalisten Michael Ammich besetzt. Er dürfte vielen Leserinnen und Lesern, insbesondere den Landwirten und Waldbesitzern durch seine Text- und Bildbeiträge in der Donau-Zeitung, den Rieser Nachrichten, der Donauwörther Zeitung und der Wertinger Zeitung bekannt sein.

Am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen

Der gebürtige Mittelfranke hat am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen sein Abitur abgelegt und studierte anschließend an der Universität Regensburg Katholische Theologie, Religionswissenschaft und Philosophie. Nach seinem Magisterabschluss promovierte er 1989 im Fach Kirchengeschichte und arbeitete in der Erwachsenenbildung des Regensburger Diözesanverbands der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB). 1991 verlegte Ammich seinen Wohnsitz von Regensburg in das Nördlinger Ries und 2001 in die Stadt Leipheim im Landkreis Günzburg.

Nach einer Hospitanz bei der Donau-Zeitung gründete der Journalist 1992 ein Pressebüro und agierte als freier und redaktioneller Mitarbeiter für die Rieser Nachrichten. 1993 übernahm er zusätzlich die Berichterstattung in Nord- und Mittelschwaben für das Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt. Seit 1998 ist Ammich mit seinem Pressebüro Agrar und Forst vor allem für land- und forstwirtschaftliche Fachmedien tätig.

Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Zu Ammichs Aufgaben am AELF Nördlingen-Wertingen gehört die Information der Medien und der Öffentlichkeit über die Belange der Ernährung, der Landwirtschaft, des Waldes und der Forstwirtschaft sowie über besondere Aktivitäten und Maßnahmen des Amts.

Außerdem unterstützt er die Behördenleitung beim Kontakt und Dialog mit den Medien und berufsständischen Organisationen der Land- und Forstwirtschaft. Darüber hinaus ist der Pressesprecher gemeinsam mit der Behördenleitung für die Planung der Öffentlichkeitsarbeit, die Detailplanung und Durchführung von Veranstaltungen und für das Internetangebot des AELF Nördlingen-Wertingen verantwortlich. (pm)

