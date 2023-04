Das ist die neue Leiterin des Bereichs Forsten beim AELF

Eva-Maria Birkholz ist beim AELF Nördlingen-Wertingen die Nachfolgerin von Marc Koch. Sie will sich für klimatolerante Mischwälder einsetzen.

Mit Eva-Maria Birkholz hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen eine neue Leiterin des Bereichs Forsten erhalten. Die 60-jährige Forstdirektorin tritt die Nachfolge von Marc Koch an, der als Bereichsleiter Forsten an das AELF Fürstenfeldbruck wechselte.

Was die neue Leiterin für Forsten Eva-Maria Birkholz bisher gemacht hat

Eva-Maria Birkholz studierte von 1982 bis 1988 Forstwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und war anschließend bis 1990 als Referendarin in Mittelfranken tätig. Ab 1990 arbeitete die gebürtige Ostwestfalin an der Forstdirektion Augsburg und späteren Forstdirektion Oberbayern-Schwaben in der Forsteinrichtung und als Sachbearbeiterin im Referat Forstliches Recht. An das AELF Fürstenfeldbruck wurde sie 2005 berufen, wo sie als Sachbearbeiterin für die überregionale Raumordnung und Landesplanung für Oberbayern und Schwaben zuständig war. Dieselbe Aufgabe nahm Birkholz ab 2011 am AELF Augsburg wahr. 2017 wurde sie als Abteilungsleiterin im Bereich Forsten für den Landkreis Günzburg an das AELF Krumbach-Mindelheim berufen.

Im März 2023 trat Eva-Maria Birkholz, die in Sontheim im südlichen Landkreis Dillingen wohnt, ihre neue Stelle als Bereichsleiterin Forsten und stellvertretende Behördenleiterin des AELF Nördlingen-Wertingen an. Dort steht sie zwei Abteilungen mit jeweils vier Forstrevieren in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries vor.

Eva-Maria Birkholz vom AELF bereitet das Eschentriebsterben Sorgen

In den beiden Landkreisen übernimmt das AELF Nördlingen-Wertingen die forstlichen Hoheitsaufgaben für insgesamt 51.000 Hektar Wald. "Im Süden wird unser Dienstgebiet stark von Fichten geprägt", erklärt Birkholz. "Vor allem entlang der Donau haben wir wiederum den größten Auwaldanteil in ganz Schwaben, während der Norden unseres Dienstgebiets von Mischwäldern mit Eiche und Buche geprägt wird." Diese Vielfalt mit ihren zahlreichen Baumarten bringe eine große Herausforderung für die Waldwirtschaft mit sich. Eine Hauptaufgabe sieht Birkholz im Aufbau klimatoleranter Mischwälder. Sorge bereitet der Forstdirektorin das Eschentriebsterben. Die schiere Menge abgestorbener und absterbender Eschen stelle insbesondere die Kommunen vor große Probleme. (AZ)