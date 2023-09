Wertingen

Objekt des Monats: Wenn in Wertingen Gegenwart zur Vergangenheit wird

Plus Das Traditionscafé Madlon schließt. Nun wandern Tassen und Teller ins Museum. Was hinter dem großen "M" steckt.

Von Cornelius Brandelik

Das Objekt des Monats September macht deutlich, wie eine Wertinger Institution, das "Madlon“, von einem Tag auf den anderen der Vergangenheit angehört. Das eben noch aktuelle Kaffee-Service des Konditorei-Cafés wandert ins Museum. Denn die Konditorei und das Café Madlon stellen zum 3. September ihren Betrieb ein. Zu sehen ist das Geschirr im Eingangsbereich des Schlosses in einer Wandvitrine.

Das zart in Weiß und in Rosa gehaltene Service zeigt das Logo des Madlon. Es wurde aus einem großen M entwickelt, das sich zu einer Kutsche oder einem Fiaker ausweitet. Der Kutscher transportiert auf seinem Gefährt eine übergroße Torte (Hochzeitstorte?). Wer denkt dabei nicht an Österreich (Wien, Salzburg) und dessen Kaffeehaus-Kultur?

