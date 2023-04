Pkw-Achse bricht: Frau verletzt sich bei Unfall in Wertingen

Weil eine Achse ihres Autos plötzlich brach, kam eine 54-Jährige mit ihrem Wagen von der Straße ab. Die Feuerwehr musste zu dem Unfall in Wertingen ausrücken.

Eine 54-jährige Fahrerin war am Montag mit ihrem Auto die Gewerbestraße im Ortsteil Geratshofen gefahren, als plötzlich die hintere linke Achse brach und der Pkw nach rechts von der Straße abkam. Hierbei kippte das Fahrzeug auf die linke Seite.

Feuerwehr Gottmannshofen bei Unfall in Wertingen im Einsatz

Die Fahrerin konnte sich zunächst nicht selbstständig aus dem Pkw befreien, so dass die Feuerwehr Gottmannshofen mit 13 Einsatzkräften ausrückte. Die 54-Jährige wurde nach der erfolgten Bergung vorsorglich zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. (AZ)