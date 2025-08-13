Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Wertingen: Polizei ermittelt nach Streit zwischen zwei Frauen in Wertingen

Wertingen

Polizei ermittelt nach Streit zwischen zwei Frauen in Wertingen

Ein Streit eskaliert und führt zu Sachschaden sowie einer Körperverletzung. Die Polizei leitet Ermittlungen ein.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei musste zu einem Streit in Wertingen ausrücken.
    Die Polizei musste zu einem Streit in Wertingen ausrücken. Foto: Soeren Stache/dpa

    Ein eskalierender Streit zwischen zwei Frauen führte am Dienstag, 12. August, im Hof eines Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet Wertingen zu Sachbeschädigung und Körperverletzung. Nach Angaben der Polizei warf eine 44-Jährige in der Auseinandersetzung einen Stein gegen die Windschutzscheibe des Pkw einer 29-Jährigen. Dadurch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Im weiteren Verlauf zog die 44-Jährige die Jüngere zudem an den Haaren.

    Eine Streife der Polizeiinspektion Wertingen wurde zum Einsatzort gerufen und nahm eine entsprechende Anzeige auf. Gegen die 44-jährige Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden