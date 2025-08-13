Polizei ermittelt nach Streit zwischen zwei Frauen in Wertingen

Ein eskalierender Streit zwischen zwei Frauen führte am Dienstag, 12. August, im Hof eines Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet Wertingen zu Sachbeschädigung und Körperverletzung. Nach Angaben der Polizei warf eine 44-Jährige in der Auseinandersetzung einen Stein gegen die Windschutzscheibe des Pkw einer 29-Jährigen. Dadurch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Im weiteren Verlauf zog die 44-Jährige die Jüngere zudem an den Haaren.

Eine Streife der Polizeiinspektion Wertingen wurde zum Einsatzort gerufen und nahm eine entsprechende Anzeige auf. Gegen die 44-jährige Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet. (AZ)