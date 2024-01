Wertingen

vor 32 Min.

Prozess um Messerstiche in Wertingen: Eine Frau fürchtete um ihr Leben

Plus Eine Zeugin erzählt von der Nacht, in der vor ihrem Haus Flammen loderten. Der mutmaßliche Täter: Ein Mann, der einen 16-Jährigen mit einem Messer verletzt haben soll.

Von Michael Siegel Artikel anhören Shape

Vorrangig geht es bei dem Verfahren gegen einen 26-jährigen Mann aus dem Zusamtal um den Vorwurf einer Messerattacke auf einen 16-jährigen Jugendlichen. Er soll beim Wertinger Volksfest im vergangenen Jahr auf den jungen Mann eingestochen haben. Doch vor Gericht geht es um noch mehr Vorwürfe: Psychisch schwer gezeichnet zeigte sich in der Verhandlung am Donnerstagnachmittag vor allem eine Frau aus Binswangen, vor deren Haus der Angeklagte bereits ein halbes Jahr zuvor eine Art Droh-Feuer gelegt haben soll. Sie habe um ihr Leben gefürchtet, schilderte die Frau dem Schöffengericht um vorsitzende Richterin Silke Knigge ihre Ängste in jener Dezembernacht 2022. Sie habe befürchtet, dass sie sterben werde.

Aus der Wohnung heraus habe sie Feuerschein erkannt und habe nachgeschaut. Vor dem Haus sei sie auf den ihr unbekannten Angeklagten gestoßen. Der hatte, wie die Ermittlungen ergaben, zuvor an einer Tankstelle einen Reservekanister mit Benzin befüllt und war damit nach Binswangen geradelt. Im Hause der Zeugin hatte er auch deren Sohn vermutet, der ihm angeblich 200 Euro schuldig gewesen sei. Schon zuvor hatte der Angeklagte, gelernter Elektriker, ihren Sohn per Whatsapp bedroht und beschimpft. Und er hatte seinen Besuch in Binswangen angekündigt. Das mitgebrachte Benzin hatte er etwa vier Meter von dem Haus entfernt auf den Boden geschüttet und angezündet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen