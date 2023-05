Roller- und Autofahrer verursachen Auffahrunfälle in Wertingen

In der Industriestraße prallt zunächst ein junger Rollerfahrer in ein Fahrzeug. Wenig später kommt es auf einer Landstraße zu einem zweiten Unfall.

In und um Wertingen sind am Mittwochnachmittag zwei Auffahrunfälle passiert. Gegen 12.40 Uhr prallte zunächst ein 22-jähriger Rollerfahrer in der Industriestraße aus Unachtsamkeit auf ein verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden von circa 2000 Euro.

Ein weiterer Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2027

Wenig später, gegen 15.45 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2027 zu einem weiteren Auffahrunfall. Ein 49-jähriger Autofahrer erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrender Autofahrer an der Einmündung zur Kreisstraße DLG 39 anhalten musste. Dabei prallte der 49-Jährige auf das Heck des zum Stehen gekommenen Autos. Es entstand ein Schaden von circa 11.000 Euro. (AZ)

