Rückblick: 20 Jahren Schmidsches Volksfest in Wertingen

Plus Seit zwei Jahrzehnten ist der Metzger Werner Schmid Festwirt auf dem Wertinger Volksfest. Er hat schon viele Highlights und jede Menge prominente Gäste erlebt.

Von Marion Buk-Kluger

Festwirt Werner Schmid erinnert sich noch gut, als 2002 der Anruf kam und er gefragt wurde, ob er nicht das Wertinger Volksfest übernehmen wolle. „Ich war damals beim Skifahren und meinte, fragt erst einmal alle anderen, und wenn nicht, dann kommt nochmals auf mich zu.“ Für die Traditionsveranstaltung, die 1957 auf Anregung des Augsburger Schaustellerverbandes ins Leben gerufen wurde, um ursprünglich den schwäbischen Schaustellern eine weitere Verdienstmöglichkeit zu schaffen, gab es in diesem Jahr keinen Festwirt mehr. „Es kam dann tatsächlich so, ich übernahm die Aufgabe und wir verwirklichten im September eine viertägige Ausgabe, bei der damals meine Schwester Elisabeth mit ihrer Band auftrat.“

Das war der Beginn von mittlerweile 22 Jahren, in denen die Unternehmerfamilie aus Wortelstetten verantwortlich zeichnet, dass an der Industriestraße in Wertingen Tradition auf Moderne trifft, sich Alt und Jung zum gemeinsamen Feiern begegnen können. Aus vier Tagen wurden mittlerweile neun Festtage und auch der Zeitpunkt änderte sich. Feierte man anfangs noch in den Pfingstferien, wurde alles nach vorn um den Vatertag und Christi Himmelfahrt herum gelegt. „Wir entsprachen auch dem Wunsch der Macher der Zusamaltheimer V-Party, nicht zeitgleich mit ihrer Veranstaltung an den Start zu gehen.“

