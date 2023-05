Sattelzug prallt in Wertingen gegen einen Anhänger

Im Kreisverkehr in Wertingen kracht es. Eine 92-jährige Autofahrerin hat den Abstand unterschätzt.

Am Dienstag gegen 10.20 Uhr wollte eine 92-jährige Autofahrerin von der Staatsstraße 2027 in den dortigen Kreisverkehr in Wertingen einbiegen. Dabei unterschätzte sie den Abstand zu einem bereits im Kreisverkehr befindlichen Sattelzug und prallte gegen den Anhänger. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. (AZ)