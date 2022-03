Nach Unfall in Wertingen sind zwei Personen verletzt

Auch in Schwenningen meldet die Polizei Dillingen einen Unfall. Der Verursacher ist geflüchtet.

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Montagmittag in Wertingen von der Staatsstraße 2033 auf einen Feldweg abbiegen. Eine nachfolgende 63-ährige Fahrerin konnte noch rechtszeitig abbremsen. Dies wiederum übersah eine 39-jährige Fahrerin und prallte auf das Heck des abbremsenden Pkw vor ihr, der auf den abbiegenden Pkw geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Sowohl der 25-Jährige als auch die 63-Jährige Unfallbeteiligten erlitten leichte Halsverletzungen, so die Polizei.

Unfallflucht auf Kindergartenparkplatz

Ebenfalls am Montag gegen 11 Uhr wurde von einer Frau beobachtet, wie die Fahrerin eines blauen BMWs rückwärts aus einer Seitenstraße am Kreuzfeld in Schwenningen herausrangierte und dabei gegen die Front ihres Pkws stieß. Trotz des Anstoßes fuhr die Unfallverursacherin davon. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Fahrerin des BMWs wurde als circa 50 Jahre als mit langen glatten Haaren und rosafarbenen Oberteil bekleidet beschrieben. (pol)

