Schwerer Fall von Diebstahl in Wertingen

Die Polizei meldet einen besonders schweren Fall von Diebstahl in Wertingen. Unbekannte sind gewaltsam in ein abgesperrtes Auto eingedrungen.

Ein bisher unbekannter Täter öffnete am Donnerstag zwischen 17.20 und 17.30 Uhr gewaltsam einen weißen Ford Focus, der auf einem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Industriestraße in Wertingen geparkt war. Aus dem Fahrzeuginnern entwendete der Dieb ein Laptop der Marke Toshiba samt Tasche sowie eine Notizmappe.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf ungefähr 150 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet Zeugen sowie den Fahrer eines Teslas, der in unmittelbarer Nähe geparkt hatte, sich unter Telefon 08272/99510 zu melden. (AZ)