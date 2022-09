Sein Adoptivvater wurde von der Queen geadelt

Christopher L. Fryars hat einen besonderen Bezug zur verstorbenen Monarchin Elisabeth II. Zu deren Geburtstag wurde er stets ins Generalkonsulat eingeladen.

Mit Queen Elisabeth II. verbindet Christopher L. Fryars auch persönliche Kindheitserinnerungen. Er hat die am Donnerstag gestorbene Monarchin zwar nie selbst getroffen – aber sein Adoptivvater wurde von dieser zum Ritter geschlagen, als er noch ein Baby war. Im Haus wurden so auch Erinnerungsstücke daran in Ehren gehalten, etwa das Schwert, das bei der Zeremonie verwendet wurde. Die Nachricht am Donnerstagabend, dass die Queen gestorben sei, hat bei Fryars Bestürzung ausgelöst. "Es ist traurig, dass sie nicht mehr da ist", sagt er.

Sein Vormund war für Londons Doppeldecker-Busse verantwortlich

Fryars ist in Großbritannien aufgewachsen, mittlerweile lebt er seit fast 40 Jahren in Deutschland. In Wertingen hat er die Firma CLF Plant Climatics aufgebaut, die hochspezialisierte Gewächsbehälter herstellt. Sein Adoptivvater, Sir Robert Furness Fryars, war einst Vorstand der London Bus Company, welche die legendären roten Doppeldecker herstellt. Mit dieser bedeutungsvollen Position hatte er natürlich Beziehungen zu den ausgesuchtesten Kreisen Großbritanniens. "Da ist die Adelung fast schon die logische Konsequenz", sagt Christopher Fryars.

Zum Geburtstag der Queen wurde Christopher Fryars stets samt Familie ins Generalkonsulat nach München eingeladen. Nicht immer konnte er die Einladung annehmen – doch wenn es klappte, seien es immer schöne Stunden gewesen, sagt er. "Da gab es immer typisches Essen", sagt der Geschäftsmann. Very british in der Zubereitung, etwa der Battenberg-Kuchen.

Die Queen sei in all den Jahren für ihn eine Konstante gewesen, und so gehe es beinahe jedem im Vereinigten Königreich, glaubt Fryars. In den nun folgenden Wochen werde sich das britische Wesen zeigen. Zunächst in der Staatstrauer. "Ich glaube, dass diese Trauer sehr ehrlich sein wird. Nicht vorgespielt", so Fryars. Und trotzdem zurückhaltend und auf Etikette bedacht.

Der Abschied von der Queen wird typisch britisch

Er selbst könne für die Feierlichkeiten aufgrund eines Augenleidens nicht nach Großbritannien reisen. Doch werden das seiner Einschätzung nach viele Britinnen und Briten tun. Nicht nur, um Abschied zu nehmen, sondern auch, um dem Beginn einer neuen Ära beizuwohnen. Nach der Trauer folgt bekanntlich die Inthronisierung von König Charles III. Und dazu sagt Fryars: "Das wird sehr ausgelassen gefeiert werden, auch mit Straßenpartys."