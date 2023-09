Wertingen

Selbstbewusster Auftritt: Manuel Knoll bei der Podiumsdiskussion

Selbstbewusst und ruhig: Stimmkreis-Kandidat Manuel Knoll (CSU) sagt bei der Podiumsdiskussion am Donnerstagabend: "Ich habe mein Schicksal selbst in die Hand genommen."

Plus Souverän meistert Manuel Knoll die Podiumsdiskussion zur Landtagswahl in der Wertinger Stadthalle. So äußert sich der CSU-Kandidat zu Krankenhaus und Flutpoldern.

Die fieseste Frage kriegt Manuel Knoll gleich am Anfang gestellt. Moderator Christoph Frey fragt den CSU-Kandidaten, wie es denn sei, als neuer Direktkandidat auf den langjährigen Landtagsabgeordneten Georg Winter zu folgen. Man könnte ja einfach mal annehmen, dass "der Knoll das so macht, wie es ihm der Winter sagt", sagt Frey schelmisch. Knoll lässt sich nicht aus der Fassung bringen. "Ich habe mein Schicksal selbst in die Hand genommen", erwidert der 33-Jährige selbstbewusst. Er verweist unter anderem auf sein Engagement bei der Jungen Union. "Da haben wir keine Hilfe gekriegt, das haben wir selber gemacht." Erster Seitenhieb pariert, weiter im Programm.

Podiumsdiskussion in Wertingen: Nach der Pause legt Knoll Sakko und Krawatte ab

Knoll ist auf der Bühne die Ruhe selbst. Hoch konzentriert macht er sich Notizen, während seine Mitstreiter antworten. Wenn er an der Reihe ist, spricht er kontrolliert, beinahe fehlerfrei – und bietet kaum Angriffsfläche. Auch Georg Winter, der in der Pause direkt zu seinem möglichen Nachfolger vor die Bühne kommt, scheint zufrieden. Ohne Krawatte und Sakko geht Knoll in die zweite Hälfte des Abends und wirkt etwas gelöster.

