Seniorin aus Wertingen fällt auf "falsche" Bankberater rein

So wurden der Dame von den Betrügern mehrere Tausend Euro abgezockt. Doch die Hausbank griff rechtzeitig ein. Auch ein Whatsapp-Betrugsversuch scheitert.

Am Dienstag gegen 13 Uhr erhielt eine Wertingerin eine Nachricht, die angeblich von ihrem Sohn über eine unbekannte Telefonnummer abgeschickt wurde. Dieser würde 1800 Euro für eine Rechnung benötigen und bat um Überweisung auf ein Onlinekonto in Berlin. Die Wertingerin durchschaute die Betrugsmasche und überwies kein Geld. Weniger Glück hatte eine Seniorin gegen 12.30 Uhr in Wertingen.

Betrugsversuch durch falschen Bankangestellten

Sie erhielt einen Anruf von einem falschen Bankmitarbeiter. Dieser erklärte ihr, dass von ihrem Konto zwei Überweisungen in Höhe von 9871 Euro und von 4973 Euro abgebucht und dies durch die Bank erkannt wurde. Der angebliche Mitarbeiter bot sich an die Summe zurücküberweisen zu lassen und ließ sich hierfür zwei TAN-Nummern telefonisch durchgeben. Durch die Nennung der TAN-Nummern wurde stattdessen eine Sofort-Überweisung der beiden Beträge angestoßen. Die Geschädigte informierte daraufhin ihre Hausbank, die noch rechtzeitig die Beträge stornierte, so dass ein finanzieller Schaden abgewendet werden konnte, so die Polizei.

Niemals persönliche Daten weitergeben

Die Polizei Dillingen rät daher, niemals persönliche Daten wie Bankverbindungen, PIN oder TAN-Nummern, Passwörter und Vermögensverhältnisse telefonisch weiterzugeben. Kein seriöses Unternehmen würde derartige Vorgänge durchführen. Nehmen sie bei zweifelhaften Anrufen immer persönlich Rücksprache mit der Behörde oder Bank und lassen sie sich nicht zu Handlungen drängen. Beenden sie das Gespräch und informieren sie die Polizei. Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

