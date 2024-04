Seniorin stiehlt in Wertingen Kleidung

Eine 67-Jährige klaut in Wertingen Kleidung aus drei Geschäften. Die Polizei ermittelt.

Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr musste die Polizei in Wertingen ausrücken. Der Grund: In einem Supermarkt in der Industriestraße hatte eine 67-jährige Frau Lebensmittel im Wert von etwa 20 Euro geklaut und sie in ihrem Einkaufstrolley versteckt. Aber das war noch nicht alles. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass sie auch in einem Modegeschäft in der Nähe Haushaltswaren für 11,47 Euro mitgenommen hatte. Die Frau hatte außerdem noch zwei Pullover, zusammen 60 Euro wert, dabei. Diese hatte sie schon früher am Tag, um 10 Uhr morgens, vom Außenbereich eines Bekleidungsladens in der Mühlgasse entwendet. Jetzt ermittelt die Polizei in Wertingen wegen gleich drei Fällen von Ladendiebstahl. (AZ)