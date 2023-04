Sie wollen eine gesunde Energie- und Friedenspolitik

"Die Basis" Nordschwaben schickt mit Isabel Graumann (Reimlingen) und Benjamin Goßner (Roggden) ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl ins Rennen.

Die Partei „Die Basis“ nominierte jetzt in ihren Stimmkreisversammlungen die Direktkandidaten für die Wahlen im Herbst 2023: den 37-jährigen Benjamin Goßner und die 60-jährige Hebamme Isabel Graumann. Beide zieht es in die Politik auf Bezirks- und Landesebene, um diese dauerhaft zum Wohle der Menschen zu verändern. Sie plädieren für ein neues Miteinander in der Gesellschaft und für mehr direkte Demokratie. Die Menschen sollten nicht nur bei Wahlen ihre Stimme abgeben, sondern aktiv an politischen Prozessen teilnehmen dürfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Benjamin Goßner sieht seinen Schwerpunkt in der Energiepolitik

„Die anhaltende Misswirtschaft und Entscheidungen zum Nachteil für die Bürger brachten mich in die aktive Politik“, begründet Benjamin Goßner, gelernter Gas- und Wasserinstallateur, seine Kandidatur. Seine Schwerpunkte sieht er in der Energie- und Umweltpolitik: „Energie darf nicht zum Luxus werden.“ Eine preisgünstige und sichere Energieversorgung seien Garanten für soziale Gerechtigkeit und Wohlstand.

Zu seinen wichtigsten politischen Zielen zählt, dass Politik wieder für Menschen und die mittelständische Wirtschaft gemacht wird. Goßner, der als bauleitender Obermonteur in einem mittelständischen Unternehmen in Rehling tätig ist, will sich auch für die Facharbeiter-Ausbildung stark machen.

Isabel Graumann aus Reimlingen kandidiert für die Partei DieBasis für den Bezirks- und Landtag. Foto: Andrea Sprenger

Isabel Graumann möchte Verbesserungen im Gesundheitssystem

Isabel Graumann hat ihren politischen Schwerpunkt im Gesundheitssystem, hier möchte sie sich für Verbesserungen in der Pflege, sowie der wohnortnahen Grundversorgung im Erhalt der Kreiskliniken Wertingen, Dillingen, Nördlingen und Donauwörth. Der Schutz von Kindern und die Förderung der Familie als Keimzelle der Gesellschaft, sind für sie wichtige Ziele. Über allem anderen steht in ihrem Programm die uneingeschränkte Gültigkeit der Grundrechte als Basis des Zusammenlebens. Hier möchte Sie sich auch für eine Implementierung einer echten Verfassung stark machen.

Beide Kandidaten wiesen auf die Notwendigkeit einer aktiven Friedenspolitik hin. Gemeinsames Ziel aller Mitglieder der basisdemokratischen Partei Deutschland ist die Wiederbelebung essentieller demokratischer Werte. Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz sind die tragenden Leitsätze der Basispartei. Entscheidende Voraussetzung für verantwortungsvolles bürgerliches Engagement ist demnach eine fundierte Meinungsbildung durch unzensierte Informationsfreiheit.

DieBasis-Partei schickt zwei Kandidaten in den Wahlkampf

Markus Pöpperl, erster Vorsitzender des Kreisverbandes „Die Basis“, gratulierte beiden Kandidaten zur Wahl. Isabel Graumann steht auf der Wahlkreisliste für die Landtagswahl auf Platz drei, Benjamin Goßner auf Platz acht. Auf der Liste zur Bezirkstagswahl steht Isabel Graumann auf Platz eins, Benjamin Goßner auf Platz sieben. (AZ)