Wertingen

vor 39 Min.

So arbeitet der Sozialdienst an der Wertinger Akutgeriatrie

Hermann Danner hat sich Oberschenkel gebrochen und kam nach der OP in die Akutgeriatrie in Wertingen. Petra Höß vom Sozialdienst konnte ihm die benötigten Hilfsmittel und einen Platz in einer Rehaklinik in Schwangau besorgen.

Plus In der Akutgeriatrie in Wertingen werden ausschließlich ältere Menschen behandelt, sie ist aber keine Außenstelle der Pflegeheime. Was dort passiert und wer dort arbeitet, lesen Sie in unserer Serie.

Von Ulrike Hauke Artikel anhören Shape

Die Wertinger Kreisklinik wird zu einer Klinik mit Schwerpunkt Akutgeriatrie umgebaut. Das ist nicht erst der Plan, seit der Dillinger Kreistag das Notfall-Medizinkonzept zur Rettung der beiden Kliniken beschlossen hat. In unserer Serie erklären wir anhand von Beispielen, welche Fälle in der Akutgeriatrie behandelt werden – und welche nicht. In dieser Folge geht es um den Sozialdienst.

Nicht jeder ältere Mensch, der ein gesundheitliches Problem hat, wird direkt auch in die Wertinger Akutgeriatrie aufgenommen. Ist ein Patient oder eine Patientin 70 Jahre oder älter und hat mehrere Erkrankungen zugleich, hat er oder sie Chancen, auch in die Abteilung an der Wertinger Klinik aufgenommen zu werden. Ärzte sprechen in dem Zusammenhang von „Multimorbidität“. Die Fachärztin und Leiterin der Abteilung, Dr. Martina Brielmaier erklärt die Aufnahmekriterien so: „Wenn eine sogenannte akutstationäre Behandlung notwendig wird, zum Beispiel bei einer Fraktur, bei internistischen Erkrankungen wie Infektionen, Herzschwäche, Stoffwechselerkrankungen oder auch bei Erkrankungen der Atmungs- und Verdauungsorgane.“

