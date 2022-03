Wertingen

vor 48 Min.

Der Pandemie-Arbeitsalltag bei der Erwin Müller Group in Wertingen

Plus Die Pandemie hat den Arbeitsalltag massiv verändert. Vorstandsreferentin Lorenz sagt: „Wir werden auch nach Corona keine vollen Büros mehr haben.“.

Von Berthold Veh

Der Anblick wirkt seltsam. In der Produktmanagement-Abteilung der Erwin Müller Group im Wertinger Stadtteil Geratshofen sind an diesem Nachmittag alle Schreibtische leer. Und auf den Parkplätzen an der Hettlinger Straße stehen nur wenige Autos. Dabei beschäftigt das Unternehmen, das mit seinen Produkten die Hotel- und Gastronomiebranche beliefert, etwa 610 Mitarbeitende, rund 510 davon in der Zusamstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen