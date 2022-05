Wertingen

So sieht es im Wertinger Haus der Jäger aus

Der Teich wird gerade neu angelegt, auch im Haus der Jäger wird gearbeitet, damit für den Tag der offenen Tür am Sonntag alles bereit ist.

Plus Die Kreisjägervereinigung lädt am Sonntag zum Tag der offenen Tür und zur Hegeschau. Was sich alles verändert hat - auch mit dem neuen Vorstand.

Von Brigitte Bunk

Ein gutes halbes Jahr ist vergangen, seit die Kreisjägervereinigung Dillingen einen neuen Vorstand gefunden und damit statt der Auflösung des Vereins mit mehr als 800 Mitgliedern einen Neustart hingelegt hat. Am Sonntag, 29. Mai, laden die Jäger nun ab elf Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Neben guten Gesprächen, auf die Vorsitzender Andreas Brandl und sein Team hoffen, bieten sie unter anderem Grillspezialitäten vom Wild an und die Jagdhornbläser sorgen für das musikalische Flair. Brandl erklärt: „Wir freuen uns darauf, der Öffentlichkeit das umgestaltete Haus der Jäger samt Außengelände auf dem Judenberg zu zeigen.“

