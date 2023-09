Wertingen

So will die SPD dem Wertinger Krankenhaus helfen

Plus Unter anderem geht es bei der Veranstaltung, auf der unter anderem der Landtagskandidat und Rettungssanitäter Fabian Wamser spricht, um die Lockerung des Numerus Clausus.

Von Ulrike Hauke

Die dunkel getäfelte Gaststube des angeschlossenen Hotels von Dominik Birzele, „Zum Hirsch“ ist voll, weil die Menschen der Einladung des Ortsvorsitzenden der Wertinger SPD, Otto Horntrich und seinen Parteifreunden gefolgt sind. Thema des Abends ist die anstehende Krankenhausreform und die Folgen für die Kreiskliniken Dillingen und Wertingen. Zwei SPD-Gäste, Fabian Wamser und Thomas Reicherzer, bewerben sich um einen Sitz im Bayerischen Landtag sowie um Stimmen für den Schwäbischen Bezirkstag.

SPDler diskutierten in Wertingen über die geplante Krankenhausreform: (von links) Thomas Reicherzer, Bezirkstagskandidat, Ronja Endres, Landesvorsitzende der Bayern-SPD, Fabian Wamser, Landtagskandidat und Otto Horntrich, Vorsitzender der Wertinger SPD. Foto: Ulrike Hauke

Des Weiteren spricht die Landesvorsitzende der Bayern-SPD, Ronja Endres. Es wurde bei Parteimitgliedern und Besuchern, davon etliche aus dem Krankenhaus-Pflegebereich sowie bei den Ärzten und dem Verwaltungspersonal deutlich, dass man um den Erhalt des Wertinger Krankenhauses fürchtet. Reicherzer verweist darauf, man mache sich auch in der SPD Sorgen beim zu erwartenden Defizit der Kreiskliniken von rund 15 Millionen Euro. Er gab das Wort an Ronja Endres, sie habe im Parteivorstand der SPD in Berlin, gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die Krankenhausreform in ihrer jetzigen Form mit verhandelt. Sie sagte: „Den ersten Reformentwurf kann man noch mitgestalten, deshalb will ich aus dem heutigen Abend einiges mit nach Berlin nehmen.“ Sie erklärt das System der Fallpauschalen, das es den Krankenhäusern schwer macht, gut zu wirtschaften.

