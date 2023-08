Wertingen

12:00 Uhr

Stracciatella oder doch lieber Acai? Welches Eis in Wertingen beliebt ist

Beim Eiscafé "Casal" in Wertingen ist in diesem Jahr unter anderem "Acai"-Eis beliebt.

Plus Dieses Jahr sind unter anderem ungewöhnliche Sorten im Trend. Ein Streifzug zu Eisverkäufern aus der Region.

Von Lioba Reiter

Das Auf und Ab des Wetters in diesem Sommer bedeutet auch für die Eisverkäufer Wertingens ein Auf und Ab des Geschäfts. Doch was sind die Lieblingseissorten der Wertinger und Wertingerinnen? Und was gibt es Neues im städtischen Eissortiment? Eine Umfrage in den Eisdielen der Region.

Betritt man das Eiscafé „Casal“ am Marktplatz in Wertingen wenn das Wetter schlechter ist, trifft man lediglich auf einige Stammkunden. Ein Beispiel dafür ist Bernhard Rückl, der bei kaltem Wetter einen Cappuccino statt Eiskaffee bestellt. Er komme gerne hierher, sagt er. Der Laden habe für ihn eine familiäre Atmosphäre. Rückl erzählt: „Meine Kleine isst immer das Gleiche: einen Karamellbecher ohne Sahne“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

