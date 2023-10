Tattoostudio in Wertingen mit Hundekot beschmiert: Polizei sucht Zeugen

Die Eingangtüre eines Tattoostudios in Wertingen haben Unbekannte mit Hundekot verdreckt. Bisher ist unklar, wer der Übeltäter oder die Übeltäterin war.

Unbekannte haben die Scheiben der Eingangstüre eines Tattoostudios in Wertingen mit Hundekot vollgeschmiert. Der Vorfall an dem Geschäft in der Augsburger Straße soll sich den Beamten zufolge zwischen Montag und Dienstag zugetragen haben. Die Polizei in Wertingen bittet um Hinweise unter Telefon 08272 /99510. (AZ)