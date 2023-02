Wertingen

25.02.2023

The Voice Kids: Maiara aus Wertingen veröffentlicht ersten Song

Plus Bei der Castingshow The Voice Kids ist die Wertingerin einem Millionenpublikum bekannt geworden. Mit ihrem neuen Song erreicht sie sogar Hörer in den USA.

Von Philipp Nazareth

An der Dachschräge in Maiaras Zimmer hängen Erinnerungen an ihren großen Auftritt bei The Voice Kids: unterschriebene Autogrammkarten von Lena, Alvaro Soler, Wincent Weiss und den Fantastischen Vier. Die Wertingerin hatte die Juroren bei der Castingshow im vergangenen Jahr mit ihrer Stimme begeistert. Ein Millionenpublikum verfolgte die Sendung damals. Zwar hat die junge Schülerin nicht den Sieg geholt. Aber knapp ein Jahr später veröffentlicht die 14-Jährige nun ihren ersten Song. Für sie hat sich seit dem Fernsehauftritt viel verändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

