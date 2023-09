Traktor-Anhänger bleibt an Brücke in Wertingen hängen: 50.000 Euro Schaden

In Wertingen hat es einen Unfall mit einem Traktor gegeben. Plötzlich stellte sich die hydraulische Ladefläche des Anhängers auf. Der Fahrer merkte es zu spät.

Ein Gespann aus Traktor und Anhänger ist am Donnerstag die Staatsstraße 2033 in Richtung Wertingen gefahren. Aus ungeklärter Ursache löste die Hydraulik des Anhängers aus, was der 67-jährige Fahrzeugfahrer nicht bemerkte. Die aufgestellte Ladefläche des Anhängers blieb daraufhin an der Überführung, kurz vor dem großen Kreisverkehr, hängen und wurde durch den Aufprall komplett abgerissen.

Statik der Brücke in Ordnung

Der Traktor kam kurz nach der Überführung im anliegenden Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 50.000 Euro beziffert. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Statik der Brücke nicht beeinträchtigt. (AZ)