TSV Wertingen: Respekt vor den Punktlosen

Das Landesliga-Spiel zwischen dem TV Erkheim und Gast TSV Wertingen ist bereits ein richtiger Kracher im Abstiegskampf. Während Erkheim noch keinen einzigen Punkt holen konnte, haben die Zusamstädter Fußballer erst ein Spiel gewonnen und warten inzwischen seit vier Partien in Folge auf einen Dreier.

Hinten steht Wertingen gut

Die Defensivarbeit beim TSV Wertingen hat zuletzt gestimmt. Nur einen Gegentreffer in den vergangenen beiden Begegnungen gab es zu verbuchen. Darunter hat jedoch das Spiel nach vorne gelitten. Auch hier gab es nur einen Treffer im gleichen Zeitraum. In Erkheim setzt Wertingen erneut auf die zuletzt gute Abwehrarbeit: „Eine stabile Defensive werden wir wieder brauchen. Dann sind wir auch zuversichtlich, das Spiel mit einer entscheidenden Standardsituation für uns zu entscheiden“, sagt Wertingens Trainer Tjark Dannemann.

Der Übungsleiter zollt dem kommenden Gegner trotz dessen miserablem Saisonstart ordentlich Respekt: „Wir wissen, wo wir herkommen und wo wir stehen. Erkheim war letztes Jahr lang im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz dabei. Daher gehen wir wieder mit der richtigen Portion Respekt in das Spiel.“ Ohne sich selbst kleinzureden: „Wir wissen, was uns stark macht und was wir brauchen, um das Spiel zu gewinnen“, ist sich Dannemann sicher.

Erfreuliches gibt es von der Personalsituation zu berichten. Die zuletzt verletzten Bohdan Fokasiev, Roman Tsebeliuk und Manuel Rueß werden in Erkheim in den TSV-Kader zurückkehren.

TSV Wertingen: Scherl; Reithmeir, Fiedler, Heiß, Knöpfle, Mantwied, Mayerföls, Schiermoch, Al-Khovari, Beham, Eising, Fokasiev, Gebauer, Gerold, Karpf, Mayr, Prestel, Rueß, Tsebeliuk, Müller; Es fehlen: Fischer (Urlaub), Storzer, Wiedemann, Kotter (alle verletzt)

Der Wertinger Gegner

Der TV Erkheim spielt seit der Saison 2022/23 in der Landesliga. Trotz einer starken Vorsaison, als der TVE die Runde als Tabellensiebter abgeschlossen hat, haben sich die Gastgeber dieses Jahr erneut den Klassenerhalt als Ziel gesetzt. Bisher nicht unbegründet, denn Erkheim hat alle sieben Saisonspiele verloren, wenn auch jedes sehr knapp.