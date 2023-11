Wertingen

Unbekannte stehlen Fahrrad aus einer Scheune in Wertingen

In Wertingen ist aus einer Scheune ein Fahrrad gestohlen worden.

Eine 33-Jährige vermisst ihr Fahrrad und die dazugehörige Anhängerkupplung. Beides war in einer Scheune in Wertingen abgestellt. Doch dann waren Diebe am Werk.

Eine 33-jährige Frau vermisst ihr Fahrrad samt angebrachter Anhängerkupplung der Marke Thule. Das Damenfahrrad der Marke Pegasus war laut Polizei im Zeitraum vom 12. Oktober bis zum 4. November in einer Scheune auf einem Hof in der Dorfstraße in Wertingen abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Fahrrad im Wert von circa 150 Euro im angegebenen Tatzeitraum. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Wertinger Polizei unter der Rufnummer 08272/99510 zu melden. (AZ)

