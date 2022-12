Unbekannter fährt Auto in Wertingen an und flüchtet - 2500 Euro Schaden

Ein unbekanntes Auto hat einen geparkten Wagen in Wertingen gestreift und ist danach einfach weitergefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat am Mittwoch zwischen 1.30 Uhr und 13.30 Uhr in der Sudetenstraße ein Auto beschädigt und ist einfach weitergefahren. Die geschädigte Halterin hatte ihren Pkw, einen grauen VW Golf, der Polizei zufolge in der Straße geparkt. Ein unbekanntes Auto beschädigt dies. Es entstand ein Streifschaden über auf der Beifahrerseite mit einem Schaden von 2500 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Hinweise unter der 08272/99510. (AZ)