Unfall in Wertingen: Pedelec-Fahrer wird in Augsburger Uniklinikum gebracht

Bei einem Unfall mit einem Auto auf der Wertinger Laugnastraße erleidet ein 72-jähriger Radfahrer am Dienstag mittelschwere Verletzungen. Auch ein Hubschrauber wird gerufen.

In Wertingen ist am Dienstag ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer verletzt worden, nachdem er gegen ein vorbeifahrendes Auto geprallt war. Der Unfall ereignete sich laut Polizei auf der Laugnastraße in Richtung Laugna. Der Mann musste wegen mittelschwerer Beckenverletzungen in das Uniklinikum Augsburg gebracht werden. Vorsorglich war auch ein Hubschrauber vor Ort, wie die Polizei mitteilt. Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr mittags.

Pedelec-Unfall in Wertingen: Der 72-Jährige war zeitweise bewusstlos

Zu dem Unfall war es gekommen, weil der Fahrradfahrer aus bislang ungeklärten Gründen nach links abbog, als ihn ein Autofahrer überholte. Der Mann war gemeinsam mit einem anderen Pedelec-Fahrer unterwegs. Nach dem Sturz blieb der 72-Jährige bewusstlos auf der Fahrbahn liegen, war dann jedoch wieder ansprechbar. Wieso der Fahrradfahrer plötzlich nach links abbog, ist laut Polizei bislang ungeklärt. An Pkw und Pedelec entstand ein Sachschaden von circa 3300 Euro. (AZ)

