Unfallfahrer flieht in Wertingen

Ein unbekannter Fahrer rammt eine Betonsäule in Wertingen, dann haut er einfach ab. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Zu einer Unfallflucht ist es am Sonntag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in der Augsburger Straße in Wertingen gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr mutmaßlich beim Wenden gegen die Betonsäule eines Zaunes. Diese wurde dadurch erheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Er hinterließ einen Schaden von etwa 1500 Euro.

Beim Verursacherfahrzeug müsste es sich der Spurenlage zufolge um einen Laster oder um einen Anhänger gehandelt haben. An der Unfallstelle verlor der Unbekannte einen Teil seiner Ladung, bei der es sich um Kies handelte. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/9951-0. (AZ)