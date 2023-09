Unfallflucht: Autofahrer rempelt auf Wertinger Parkplatz anderes Fahrzeug an

Bei einem Parkrempler in Wertingen wird am Dienstagvormittag ein VW Touran beschädigt. Ein Zeuge beobachtet, wie der Unfallverursacher flieht.

In Wertingen hat ein Autofahrer am Dienstagvormittag ein anderes Fahrzeug angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 10.15 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Wertinger Industriestraße. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein circa 65 bis 75 Jahre alter Fahrer in einem dunklen Pkw mit Wertinger Kennzeichen beim rückwärts Ausparken mit der Anhängerkupplung gegen die Heckstoßstange eines schwarzen VW Touran geprallt war.

Der Unfallverursacher mit Wertinger Kennzeichen fuhr offenbar einfach weiter

Der Mann sei zunächst auch ausgestiegen, um sich den Schaden anzusehen. Anstatt seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unfallverursacher allerdings weiter, wie die Polizei mitteilt. An dem VW entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Telefonnummer 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)

