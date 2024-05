Unfallflucht in Wertingen mit 1000 Euro Sachschaden

Ein Unbekannter hat am Donnerstag ein Auto in Wertingen beschädigt und sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen

In Wertingen gab es an der Hauptstraße am Donnerstag zwischen 16.50 und 18.30 Uhr eine Fahrerflucht. Eine 38-jährige Frau hatte ihren Wagen in einer Parkbucht vor der Hausnummer 12 geparkt. In dieser Zeit hat jemand den hinteren rechten Teil ihrer Stoßstange beschädigt, einen Schaden von etwa 1000 Euro verursacht und sich dann einfach aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei in Dillingen und die Polizeistation Wertingen haben die Ermittlungen aufgenommen, weil der Unfallverursacher einfach verschwunden ist, ohne seine Daten zu hinterlassen. Sie bitten Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 oder bei der Polizeistation Wertingen unter 08272/99510 zu melden. (AZ)