Unter Drogen und ohne Führerschein: 16-Jähriger auf Roller in Wertingen erwischt

Die Sicherheitswacht hat am Donnerstag einen Jugendlichen auf dem Roller kontrolliert. Der 16-Jährige hatte keinen Führerschein und stand unter Drogen.

Die Sicherheitswacht hat am Donnerstag einen Rollerfahrer in Wertingen angehalten und dabei festgestellt, dass er keinen Führerschein vorweisen konnte und Drogen genommen hatte. Die Ehrenamtlichen auf Streife waren dem Polizeibericht zufolge auf den jungen Mann in der Langemantelstraße aufmerksam geworden, weil er kein Kennzeichen an seinem Roller hatte.

Jugendlicher fährt in Wertingen ohne Führerschein auf Roller - Drogentest positiv

Dabei fiel auf, dass er keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Eine alarmierte Polizeistreife stellte fest, dass der Jugendliche unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest verlief positiv auf die Einnahme von THC. Der 16-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Roller wurde sichergestellt. (pol)

