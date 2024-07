Verfassungswidrige Schmierereien: Wer hat in Wertingen etwas beobachtet?

In der Zeit von 17. bis 24. Juli zerstörten bisher unbekannte Täter an einer abrissfertigen Lagerhalle eines ehemaligen Autohauses in der Gottmannshofer Straße in Wertingen mehrere Fensterscheiben. Zudem beschmierten sie mehrere Fensterscheiben mit Graffiti und verfassungswidrigen Symbolen. Der angerichtete Schaden liegt in einem unteren dreistelligen Bereich.

Terroristische Organisationen?

Die Polizeistation Wertingen hat unter anderem Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08272/99510 zu melden. (AZ)